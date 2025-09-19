mondiali di ciclismo 2025 al varo il sistema gps per la sicurezza

Roma, 19 settembre 2025 - Il primo tentativo, quasi un esperimento, si era risolto con tante squalifiche e ancora più polemiche in occasione del Giro di Romandia femminile 2025: il secondo, più che altro un'importante novità regolamentare, sarà di scena ai Mondiali di Kigali 2025, in programma dal 21 al 28 settembre, nei quali ogni corridore sarà dotato di un GPS per ragioni di sicurezza. La novità ai Mondiali di ciclismo 2025: il GPS dell'Uci. A un anno dalla tragica scomparsa di Muriel Furrer proprio in occasione della rassegna iridata di Zurigo, l' Uci decide di provare a prevenire una sciagura simile: la ciclista svizzera, infatti, era rimasta a lungo a terra, esanime, senza soccorsi, dato che nessuno tra allenatori, compagne di squadra e avversarie si era accorto della sua assenza anche a causa del mancato utilizzo delle radioline nelle gare riservate alle Nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

