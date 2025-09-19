Mondiali di atletica Tokyo | programma della settima giornata e dove vedere il triplo con Diaz-Dallavalle in TV

settima giornata dei mondiali di atletica a tokyo: focus sul salto triplo e altre gare chiave. La settima giornata dei mondiali di atletica leggera di Tokyo si presenta come uno degli appuntamenti più attesi, con un programma ricco di competizioni che coinvolgono atleti di alto livello da tutto il mondo. La giornata si concentra principalmente sulla finale del salto triplo, dove l’Italia spera in una medaglia, e comprende anche le finali di discipline come i 400 ostacoli e i 200 metri. L’evento offre inoltre numerosi spunti per gli appassionati di atletica, grazie alla presenza di campioni e favoriti nelle varie specialità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mondiali di atletica Tokyo: programma della settima giornata e dove vedere il triplo con Diaz-Dallavalle in TV

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Alla vigilia dei mondiali di atletica in corso a Tokyo, la decisione Rai di lasciarlo in ferie forzate (leggi smaltimento) e privare gli spettatori delle sue iconiche telecronache - facebook.com Vai su Facebook

#Mondiali di #Atletica a #Tokyo2025. #NadiaBattocletti, dopo l'argento nei #10.000, va in finale nei #5000. “Pretendo sempre tanto da me. Sabato sarà una gara complessa”: le sue parole, al microfono di #DanieleFortuna #Radio1 - X Vai su X

