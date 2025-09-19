Mondiali di atletica | orari tv e italiani in gara 20 settembre

Nella giornata di sabato 20 settembre, ottava giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino. 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Mondiali di atletica: orari tv e italiani in gara 20 settembre

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Andrea Dallavalle è medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Il triplista piacentino, 25 anni, ha vissuto la giornata più bella della sua carriera

#atletica , #Dallavalle d'argento nel triplo ai mondiali di #Tokyo25

