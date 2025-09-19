Mondiali di atletica | Italia d’argento con Andrea Dellavalle nel salto triplo

Argento azzurro. L'Italia vola sul podio del triplo ai Mondiali di atletica di Tokyo con una medaglia d'argento. A vincerla è Andrea Dallavalle che atterra al record personale di 17,64 (+1.5) all'ultimo salto, per balzare in testa alla classifica dopo essere stato quarto da metà gara in poi, prima di vedersi superare dal decisivo 17,91 (+0.5) del fuoriclasse portoghese Pedro Pichardo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mondiali di atletica: Italia d’argento con Andrea Dellavalle nel salto triplo

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

#atletica , #Dallavalle d’argento nel triplo ai mondiali di #Tokyo25 - X Vai su X

Alla vigilia dei mondiali di atletica in corso a Tokyo, la decisione Rai di lasciarlo in ferie forzate (leggi smaltimento) e privare gli spettatori delle sue iconiche telecronache Vai su Facebook

Mondiali di atletica a Tokyo | Italia d’argento con Palmisano e Battocletti bronzo per Fabbri ma c’è una delusione; Dallavalle d’argento nel triplo ai Mondiali di atletica 2025 Si arrende solo a un clamoroso Pichardo; Mondiali di Atletica | Palmisno d’argento nella marcia Jacobs qualificato Japichino eliminata.

Andrea Dallavalle ha vinto l’argento nel salto triplo, la sesta medaglia italiana ai Mondiali di atletica - Andrea Dallavalle ha vinto la medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera che si stanno svolgendo a Tokyo, in Giappone: è la sesta medaglia dell’Italia in questa edizione, la t ... Secondo ilpost.it

Mondiali di atletica: Furlani oro nel lungo, è il primo per l'Italia a Tokyo. 'Un anno magico ma è solo l'inizio' - Mattia Furlani conquista il primo oro dell'Italia ai Mondiali di atletica, a Tokyo: l'azzurro lo vince nella finale del salto in lungo, con la misura di 8 metri e 39, suo primato personale. Lo riporta ansa.it