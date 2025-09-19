Mondiali di atletica | il piacentino Dallavalle vola ed è medaglia d' argento nel salto triplo
Il triplista piacentino Andrea Dallavalle ha conquistato uno splendido secondo posto ai Campionati Mondiali di Atletica leggera a Tokyo con il primato personale di 17,64, superato all’ultimo salto dal 17,91 del portoghese Pichardo. Dallavalle è salito così sul podio mondiale, dopo una emozionante. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di atletica, argento per Andrea Dallavalle nel salto triplo - Dallavalle è medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica, con la misura di 17 metri e 64, primato personale. Secondo tg24.sky.it
Mondiali di atletica 2025, Andrea Dallavalle argento nel salto triplo: all'ultimo salto Pichardo si prende l'oro - Oggi, venerdì 19 settembre, il triplista piacentino, 25 anni, ha vissuto la giornata più bella della sua ... Da today.it