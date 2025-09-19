Mondiali di atletica Andrea Dallavalle vince un argento straordinario nel salto triplo

Andrea Dallavalle vince un argento straordinario nel salto triplo ai Mondiali di atletica, in scena a Tokyo. Il 25enne di Piacenza, delle Fiamme Gialle, salta 17.64 metri (personal best) all'ultimo tentativo e scavalca provvisoriamente tutti, compreso l'argento olimpico in carica Pedro Pichardo, il cubano Lazaro Martinez (17.49) e l'algerino Yasser Mohammed Triki, quarto con 17.25. Il portoghese.

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

