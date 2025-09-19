Mondiali di atletica | alle 13.50 Diaz a caccia di una medaglia nel triplo

Via alla settima giornata della rassegna iridata. Fari puntati sui triplisti azzurri. In gara anche Gerevini nell'eptathlon e Coiro nella semifinale degli 800 donne. Dalle 15, le finali dei 200 femminili e maschili.

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Mondiali di atletica, il programma di oggi: Diaz e Gerevini in gara, orari e dove vedere in TV - Il programma delle gare di oggi ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo: chi sono gli italiani in gara con possibilità di aggiungere un'altra medaglia al

A che ora salta Andy Diaz oggi in tv, Mondiali atletica 2025: orario finale, avversari, tv, streaming - Andy Diaz vuole completare la stagione perfetta e, dopo la doppietta indoor Europei-