Dopo l'impresa d'oro di Furlani nel salto in lungo, la sabbia accoglie i triplisti Diaz e Dallavalle. Andy è favorito dopo l'oro agli Europei e ai Mondiali indoord di quest'anno.

Mondiali di atletica a Tokyo, in corso la finale del salto triplo: Diaz al momento 4°, Dallavalle a 17.25. La diretta