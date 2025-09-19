Mondiali di atletica a Tokyo in corso la finale del salto triplo | Dallavalle medaglia d' argento | La diretta
Dopo l'impresa d'oro di Furlani nel salto in lungo, la sabbia accoglie i triplisti Diaz e Dallavalle. Andy è favorito dopo l'oro agli Europei e ai Mondiali indoord di quest'anno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano
Mondiali di atletica, finale salto triplo: Andrea Dallavalle è l'argento a Tokyo - Finale salto triplo: Dallavalle super (17,64) Diaz flop; Tutte le medaglie azzurre ai Mondiali di Tokyo; Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari venerdì 19 settembre, programma, streaming, azzurri in gara.
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari 18 settembre, programma, streaming, azzurri in gara - Tutto pronto giovedì 18 settembre per la sesta e quartultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Lo riporta oasport.it
Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari venerdì 19 settembre, programma, streaming, azzurri in gara - Pochi atleti coinvolti ma grandi aspettative in casa Italia per la settima e terzultima giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento clou ... Riporta oasport.it