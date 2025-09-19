mondiali di atletica 2025 il medagliere aggiornato del giorno 7 italia da record

Tokyo (Giappone), 19 settembre 2025 - Una medaglia in più nel carniere dopo il giro a vuoto di ieri ma, paradossalmente, una posizione in meno nel medagliere: è questo il verdetto per l' Italia della settima giornata dei Mondiali di atletica 2025, che aggiunge al proprio bottino lo splendido argento di Andrea Dallavalle nel salto triplo nella gara in cui le maggiori aspettative erano riposte su Andy Diaz. Le medaglie assegnate venerdì 19 settembre. Il bronzo delle Olimpiadi di Parigi 2024, nonché campione mondiale indoor a Nanchino 2025 e campione europeo indoor ad Apeldoorn 2025, chiude invece solo sesto, perdendo il derby a distanza con l'altro ex cubano (ora naturalizzato portoghese) Pedro Pichardo, che invece si avvia verso l'oro proprio con l'ultimo salto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

