Mondiali di Atletica 2025 Dallavalle conquista l’argento nel triplo | la misura di 17,64 è da sogno
Tokyo, 19 settembre 2025 – Arriva uno straordinario argento dall’Italia, nel salto triplo maschile. Andrea Dallavalle disegna una finale eccezionale ai Mondiali di Atletica e mette il secondo posto in bacheca. La sesta medaglia per gli Azzurri ha la misura di 17,64. L’ultimo salto del portoghese Pichardo consegna a quest’ultimo l’oro (17,91). Andy Diaz fa la sesta posizione con la misura di 17,19. Dallavalle, atleta delle Fiamme Gialle, aggiunge un altro alloro internazionale in carriera, a seguito dell’oro continentale Under 23 e dell’argento europeo senior del 2022. Foto ColomboFidal ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia
LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D'ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso
Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l'argento di Palmisano
Andrea Dallavalle balza nell'argento ai Mondiali di Tokyo 2025: è vicecampione iridato del salto triplo. Siete nella storia! Dallavalle argento nel triplo, pareggiata l'edizione più ricca (6 podi).
Sorpresa ai Mondiali di Tokyo: Dallavalle in lacrime per l'argento e per il selfie spunta... Berrettini
Mondiali atletica Tokyo 19 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al settimo giorno: Diaz e Dallavalle gli azzurri da medaglia