Mondiali di Atletica 2025 Dallavalle conquista l’argento nel triplo | la misura di 17,64 è da sogno

Tokyo, 19 settembre 2025 – Arriva uno straordinario argento dall’Italia, nel salto triplo maschile. Andrea Dallavalle disegna una finale eccezionale ai Mondiali di Atletica e mette il secondo posto in bacheca. La sesta medaglia per gli Azzurri ha la misura di 17,64. L’ultimo salto del portoghese Pichardo consegna a quest’ultimo l’oro (17,91). Andy Diaz fa la sesta posizione con la misura di 17,19. Dallavalle, atleta delle Fiamme Gialle, aggiunge un altro alloro internazionale in carriera, a seguito dell’oro continentale Under 23 e dell’argento europeo senior del 2022. Foto ColomboFidal ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it