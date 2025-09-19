Mondiali di Atletica 2025 Dallavalle conquista l’argento nel triplo | la misura di 17,64 è da sogno

Cdn.ilfaroonline.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tokyo, 19 settembre 2025 – Arriva uno straordinario argento dall’Italia, nel salto triplo maschile. Andrea Dallavalle disegna una finale eccezionale ai Mondiali di Atletica e mette il secondo posto in bacheca. La sesta medaglia per gli Azzurri ha la misura di 17,64. L’ultimo salto del portoghese Pichardo consegna a quest’ultimo l’oro (17,91). Andy Diaz fa la sesta posizione con la misura di 17,19. Dallavalle, atleta delle Fiamme Gialle, aggiunge un altro alloro internazionale in carriera, a seguito dell’oro continentale Under 23 e dell’argento europeo senior del 2022. Foto ColomboFidal ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Mondiali di atletica Tokyo 2025, Dallavalle splendido argento nel triplo. Diaz fuori; Andrea Dallavalle balza nell'argento ai Mondiali di Tokyo 2025: è vicecampione iridato del salto triplo · Atletica; Siete nella storia! Dallavalle argento nel triplo, pareggiata l'edizione più ricca (6 podi).

mondiali atletica 2025 dallavalleSorpresa ai Mondiali di Tokyo: Dallavalle in lacrime per l'argento e per il selfie spunta... Berrettini - L’Italia festeggia un altro successo ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025, conquistando la sesta medaglia di questa edizione. Come scrive corrieredellosport.it

mondiali atletica 2025 dallavalleDiretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, in pedana adesso Diaz e Dallavalle nel salto triplo. Medagliere - Mondiali atletica Tokyo 19 settembre 2025, programma, medagliere, protagonisti di oggi dei campionati al settimo giorno: Diaz e Dallavalle gli azzurri da medaglia ... Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Atletica 2025 Dallavalle