mondiali di atletica 2025 dallavalle argento nel salto triplo

Ancora una medaglia per l'Italia ai Mondiali di atletica 2025. Andrea Dallavalle ha conquistato infatti l'argento nel salto triplo dopo una finale al cardiopalma decisa solamente con l'ultimo tentativo. Per l'azzurro un salto da 17,64 metri che gli aveva fatto assaporare anche un clamoroso oro, svanito però sul più bello per mano di Pedro Pichardo. Il fuoriclasse cubano-portoghese, già campione olimpico nel 2020 proprio sulla pedana di Tokyo, ha stampato un pazzesco 17,91 con il suo ultimo salto e si è quindi preso il primo titolo iridato con Dallavalle che non ha potuto nascondere un filo di amarezza nel vedere il risultato.

