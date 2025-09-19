Mondiali di atletica 2025 Andrea Dallavalle argento nel salto triplo | all' ultimo salto Pichardo si prende l' oro

Andrea Dallavalle è medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Oggi, venerdì 19 settembre, il triplista piacentino, 25 anni, ha vissuto la giornata più bella della sua carriera.Dallavalle, quarto per gran parte della gara, con il suo ultimo salto è volato al comando. 🔗 Leggi su Today.it

