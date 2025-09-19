Mondiali atletica | Dallavalle brilla d’argento e Diaz giù dal podio

In quel di Tokyo, un argento a dir poco scintillante per Andrea Dallavalle. Nel salto triplo ai Mondiali di Atletica, il 25enne di Piacenza, delle Fiamme Gialle, salta il suo personal best di 17.64 metri all’ultimo tentativo e scavalca provvisoriamente tutti. Un argento che è tra l’altro la sesta medaglia per l’Italia in questi Mondiali . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mondiali atletica: Dallavalle brilla d’argento e Diaz giù dal podio

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

