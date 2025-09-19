Mondiali atletica | Dallavalle brilla d’argento e Diaz giù dal podio

Ildifforme.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In quel di Tokyo, un argento a dir poco scintillante per Andrea Dallavalle. Nel salto triplo ai Mondiali di Atletica, il 25enne di Piacenza, delle Fiamme Gialle, salta il suo personal best di 17.64 metri all’ultimo tentativo e scavalca provvisoriamente tutti. Un argento che è tra l’altro la sesta medaglia per l’Italia in questi Mondiali . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

mondiali atletica dallavalle brilla d8217argento e diaz gi249 dal podio

© Ildifforme.it - Mondiali atletica: Dallavalle brilla d’argento e Diaz giù dal podio

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

Andrea Dallavalle balza nell'argento ai Mondiali di Tokyo 2025: è vicecampione iridato del salto triplo · Atletica; Dallavalle si prende l'argento nel triplo, Diaz e Pichardo si prendono a dure parole: confronto in pista; Andy Diaz atterra in piedi e vola comodo in finale agli Europei Indoor. Dallavalle al comando nel triplo.

mondiali atletica dallavalle brillaAndrea Dallavalle balza nell'argento ai Mondiali di Tokyo 2025: è vicecampione iridato del salto triplo · Atletica - Una sorpresa graditissima per l'Italia: nella finale del salto triplo è Andrea Dallavalle a salire sul secondo gradino del podio mondiale, per una conferma internazionale di grandezza. olympics.com scrive

mondiali atletica dallavalle brillaDallavalle, argento straordinario nel salto triplo ai Mondiali di atletica - Il triplista azzurro ha conquistato la sesta medaglia per la nazionale italiana, il portoghese Pichardo trionfa sul gong. Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Atletica Dallavalle Brilla