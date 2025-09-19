Sono quattro gli azzurri impegnati oggi, venerdì 19 settembre, ai Mondiali atletica 2025, in corso a Tokyo, Giappone. Sveva Gerevini (eptathlon), Eloisa Coiro (semifinale 800 metri), Andy Diaz (finale salto triplo), Andrea Dallavalle (finale salto triplo). Le gare sono iniziate alle 10.30 (ora locale) con l’eptathlon e termineranno alle 15.22 con la finale dei 200 metri femminili. C’è grande attesa soprattutto per la finale maschile di salto in lungo dove l’Italia potrebbe vincere una medaglia e aumentare così il proprio bottino a questi campionati mondiali. Per ora sono cinque i metalli vinti: un oro, due argenti e due bronzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali atletica 2025, quattro azzurri in pista: oggi la finale del salto triplo con Diaz e Dallavalle