Mondiali atletica 2025 quattro azzurri in pista | oggi la finale del salto triplo con Diaz e Dallavalle
Sono quattro gli azzurri impegnati oggi, venerdì 19 settembre, ai Mondiali atletica 2025, in corso a Tokyo, Giappone. Sveva Gerevini (eptathlon), Eloisa Coiro (semifinale 800 metri), Andy Diaz (finale salto triplo), Andrea Dallavalle (finale salto triplo). Le gare sono iniziate alle 10.30 (ora locale) con l’eptathlon e termineranno alle 15.22 con la finale dei 200 metri femminili. C’è grande attesa soprattutto per la finale maschile di salto in lungo dove l’Italia potrebbe vincere una medaglia e aumentare così il proprio bottino a questi campionati mondiali. Per ora sono cinque i metalli vinti: un oro, due argenti e due bronzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: mondiali - atletica
#Mondiali di #Atletica a #Tokyo2025. #NadiaBattocletti, dopo l'argento nei #10.000, va in finale nei #5000. “Pretendo sempre tanto da me. Sabato sarà una gara complessa”: le sue parole, al microfono di #DanieleFortuna #Radio1 - X Vai su X
