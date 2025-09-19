Mondiali atletica 2025 programma e italiani 20 settembre

Bologna, 19 settembre 2025 – Ancora una medaglia ai mondiali di atletica per l’Italia. Il movimento cresce, sforna talenti e continua a essere presente nelle competizioni più importanti. Andrea Dallavalle ha disputato una finale di salto triplo impressionante e c’è stato bisogno solo dell’enorme talento di Pedro Pichardo per batterlo. Il portoghese è volato a 17,91, mentre Dallavalle ha fatto sei salti sopra i 17 metri trovando il suo personale all’ultimo con un 17,64 che è valso una preziosa medaglia d’argento laddove Andy Diaz è stato impossibilitato a giocarsi un alloro a causa di qualche acciacco fisico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiali atletica 2025, programma e italiani 20 settembre

