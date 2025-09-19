Momenti di panico al Quartiere Ferrovia | scatta maxi-rissa in strada interviene la polizia
Momenti di tensione poco fa, a Foggia, per una partecipata rissa avvenuta in strada, tra più persone, al Quartiere Ferrovia. Il fatto è successo in viale XXIV Maggio: secondo una primissima e sommaria ricostruzione, si sarebbe verificato un litigio tra due persone, entrambi cittadini africani. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: momenti - panico
‘Non riusciva a respirare’: bimba mangia brioche al pistacchio e si sente male: momenti di panico a Lido Estensi
Fa appena in tempo ad accostare l’auto che prende fuoco. Momenti di panico per una giovane lungo via dei Monti Lepini a Latina
Aggressione ad Avellino: momenti di panico in pieno centro
CASAMASSIMA - Momenti di panico a bordo di un mezzo delle Ferrovie del Sud-Est, improvvisamente avvolto dal fuoco. Nessun ferito, ma tanta paura tra i ragazzi Vai su Facebook
Momenti di panico ad Acate: forse voleva far esplodere un palazzo. Uomo albanese bloccato e sottoposto a tso - X Vai su X
Momenti di panico al Quartiere Ferrovia: scatta maxi-rissa in strada, interviene la polizia; Quartiere Ferrovia, una testimonianza del panico generato dall'extracomunitario armato di mazza di ferro; FOLLIA Paura al quartiere Ferrovia: uomo armato di mazza di ferro fermato dalle forze dell’ordine.
Foggia, gruppi di residenti a tutela del Quartiere Ferrovia - Dopo gli episodi violenti dei giorni scorsi avvenuti a Foggia nei pressi del quartiere Ferrovia, cresce il senso di insicurezza tra i residenti che attraverso associazione “Difendiamo il quartiere ... Lo riporta rainews.it
Valle Ferrovia, c’è la firma. Progetto da 4 milioni di euro - Firmato l’Accordo di programma per la riqualificazione urbana (Pru2) del quartiere Valle Ferrovia a Savignano. Riporta ilrestodelcarlino.it