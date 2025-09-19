’Moltitudine’ Videoarte installazioni e workshop

Videoarte, performance art, installazioni, dialoghi, workshop e musica: alla Fabbrica delle Candele di Forlì arriva, dal 25 al 28 settembre, la decima edizione di Ibrida Festival Internazionale delle Arti Intermediali. Il titolo è ’Moltitudine’, "un invito ad abbracciare la pluralità come valore e come forza creativa", spiegano i direttori artistici Francesca Leoni e Davide Mastrangelo di Vertov Project. Dopo l’inaugurazione della mostra collettiva intermediale Anatomie Digitali, visitabile gratuitamente alla Fondazione Zoli fino al 12 ottobre, il festival riunisce protagonisti internazionali della videoarte, dell’animazione sperimentale e delle installazioni interattive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

