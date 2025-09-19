’Moltitudine’ Videoarte installazioni e workshop
Videoarte, performance art, installazioni, dialoghi, workshop e musica: alla Fabbrica delle Candele di Forlì arriva, dal 25 al 28 settembre, la decima edizione di Ibrida Festival Internazionale delle Arti Intermediali. Il titolo è ’Moltitudine’, "un invito ad abbracciare la pluralità come valore e come forza creativa", spiegano i direttori artistici Francesca Leoni e Davide Mastrangelo di Vertov Project. Dopo l’inaugurazione della mostra collettiva intermediale Anatomie Digitali, visitabile gratuitamente alla Fondazione Zoli fino al 12 ottobre, il festival riunisce protagonisti internazionali della videoarte, dell’animazione sperimentale e delle installazioni interattive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Appuntamento con la decima edizione di Ibrida Festival 2025 Internazionale delle Arti Intermediali, in programma dal 25 al 28 settembre, con un prologo dal primo settembre, dal titolo Moltitudine. Saranno presenti all'Ibrida Festival 2025 a Forlì opere di oltre 5
