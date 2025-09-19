Modifiche al Consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio | eletti due nuovi membri
Novità all'interno della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che ha nominato due nuovi consiglieri che entreranno a far parte del Consiglio generale. Il primo eletto è Gianandrea Polazzi, avvocato specializzato in consulenza in ambito civile, bancario, fallimentare, commerciale e societario. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
