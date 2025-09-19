Modena e il belcanto Tra storia e futuro
di Stefano Marchetti Modena e il belcanto sono da sempre un binomio straordinario. Basti pensare a Luciano Pavarotti, a Mirella Freni, a Leone Magiera, Raina Kabaivanska e Nicolai Ghiaurov, tutti legati a questa terra di grande, appassionata e appassionante tradizione lirica. Il loro esempio e la loro testimonianza ed eredità artistica ispirano anche la seconda edizione del ’Modena Belcanto Festival’ che si aprirà il 25 settembre per chiudersi il 12 ottobre, proprio nel giorno in cui big Luciano avrebbe compiuto 90 anni. Il cartellone attraverserà molti secoli di canto e di bellezza, partendo dal ‘700 estense per approdare alle più avanzate sperimentazioni sulla voce, "perché a Modena esiste una consolidata tradizione che viaggia in parallelo a un’instancabile ricerca che continua a nutrirla", spiega il maestro Aldo Sisillo, direttore del teatro Comunale intitolato a Pavarotti e Freni, straordinari ‘fratelli di latte’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
