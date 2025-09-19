Mocerino Netgroup | Sovranità digitale l' Europa alla prova
Roma, 19 set. (askanews) - "Oggi l'Europa decide se restare dipendente o diventare sovrana. A un anno dal rapporto Draghi, Bruxelles ha acceso il motore della competitività: il Green Industrial Deal. AI, gigafactory, unione del risparmio: significa tenere qui valore, lavoro, sicurezza. I confini non sono più solo terra e cielo, ma anche reti, dati, identità digitale. È questa la sovranità digitale: non delegare a terzi il controllo dei nostri sistemi critici. In questo contesto, è l'intelligenza artificiale il terreno di gioco. E l'Europa non parte da zero: abbiamo quattro supercomputer nella top ten globale e una rete di e-factory che apre il calcolo alle imprese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mocerino - netgroup
