Mobilitazione anti-cemento In Comune oltre 1.300 firme

Più di 1.300 firme per chiedere uno stop definitivo al consumo di suolo a Lissone. Il documento invita il Comune a inserire nel prossimo Pgt una clausola esplicita che impedisca di consumare altro terreno oggi a verde per le costruzioni, limitando l’attività edilizia al recupero delle aree attualmente già edificate. Le hanno depositate ieri mattina i rappresentanti del Comitato per la difesa del territorio, gruppo che raccoglie lissonesi, soprattutto residenti tra le frazioni di Santa Margherita e Bareggia, ma non solo, impegnati negli ultimi anni nella battaglia contro la Pedemontana. Ora la petizione dovrà essere portata in consiglio comunale e lì discussa entro 60 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

