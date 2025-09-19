Mobilità serve una svolta Tragitti brevi in auto | li fanno in sei su dieci

Una città più bella, sicura e per tutti. Questo vuole l’amministrazione comunale che da mesi sta lavorando, insieme alla società incaricata, al piano urbano della mobilità sostenibile, uno strumento di pianificazione urbanistica e dei trasporti che ha l’obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile e accessibile nelle aree urbane, con un orizzonte temporale che generalmente copre i 5-10 anni. La prima parte del Pums, spina dorsale di una città che cambia, è stata presentata ieri nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile. "Intendiamo basare le nostre valutazioni sui dati – ha spiegato l’assessore alla mobilità Alice Moggi nell’aula Disegno dell’Università – non sulle sensazioni che ognuno di noi può fare". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

