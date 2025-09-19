Mobilità e trasporti – Sfida per l’economia la salute e lo sviluppo della nazione convegno con Rampelli
ROMA – Martedì 23 settembre, a partire dalle ore 14.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno “Mobilità e trasporti – Sfida per l’economia, la salute e lo sviluppo della nazione”. Interviene il vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: mobilit - trasporti
Come migliorare la mobilità pubblica per le persone con disabilità https://disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/come-migliorare-la-mobilita-pubblica-per-le-persone-con-disabilita… #mobilità #trasporti #accessibilità #disabili - X Vai su X
Radio Prima Rete. . Questa mattina, ospite Lara Ottaviani, Assessore alla cultura, sviluppo del centro storico, mobilità, trasporti ed eventi Città di Urbino Vai su Facebook