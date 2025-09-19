Mobilità e trasporti – Sfida per l’economia la salute e lo sviluppo della nazione convegno con Rampelli

ROMA – Martedì 23 settembre, a partire dalle ore 14.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegnoMobilità e trasportiSfida per l’economia, la salute e lo sviluppo della nazione”. Interviene il vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

