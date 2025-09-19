Mobilità attiva | solo 1 su 10 va in bici a scuola o lavoro Più attivi gli adulti con istruzione alta

Orizzontescuola.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la sorveglianza Passi – coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità – nel biennio 2023-2024 il 10% della popolazione adulta (18-69 anni) utilizza la bicicletta per gli spostamenti quotidiani, mentre il 39% si muove a piedi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mobilit - attiva

Cerca Video su questo argomento: Mobilit224 Attiva 1 10