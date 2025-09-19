Mo | Schlein ' pronti a bloccare lavori finchè Meloni non risponderà in aula' **

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "E' importantissimo esserci. Ringraziamo il sindacato per questa iniziativa, per gli scioperi che hanno avuto un'alta adesione, per questi presidi fatti ovunque. Il Partito Democratico è al loro fianco". Così Elly Schlein a Bologna alla manifestazione Cgil per Gaza. "Continuiamo a insistere per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per fermare i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania, per le sanzioni, per interrompere gli accordi di collaborazione tra Ue e Israele e tra Italia e Israele sulla collaborazione militare. Continuiamo a insistere davanti a un governo che continua ad usare solo parole di circostanza mentre nei fatti frena una risposta europea come quella sulle sanzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

