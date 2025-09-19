Mo | Sa' ar ' arresto terroristi Cisgiordania dimostra pericolo creazione Stato Palestina'

Tel Aviv, 19 set. (Adnkronos) - "Nonostante i suoi impegni, l'Autorità Nazionale Palestinese non sta combattendo il terrorismo" e ciò dimostra il "pericolo di uno 'Stato palestinese'". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, parlando dell'arresto, "ieri sera da parte delle Idf nell'area di Ramallah, di una cellula terroristica che produceva razzi da lanciare contro le comunità in Giudea e Samaria". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Sa'ar, 'arresto terroristi Cisgiordania dimostra pericolo creazione Stato Palestina'

