Mo | Qatar ' Netanyahu grave minaccia a pace e sicurezza nella regione'

Doha, 19 set. (Adnkronos) - "Un attacco alla diplomazia stessa. E le spiegazioni di Netanyahu sono un insulto all'intelligenza". Con queste parole - in un editoriale sul Washington Post - il ministro di Stato del Qatar presso il ministero degli Esteri, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, ha commentato l'attacco di Israele ai leader di Hamas a Doha, dichiarando il primo ministro Benjamin Netanyahu "una grave minaccia alla pace e alla sicurezza in Medio Oriente e all'ordine giuridico internazionale". "Mai prima d'ora, nei tempi moderni, una parte negoziale ha attaccato un paese mediatore", ha aggiunto il ministro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

