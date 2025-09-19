Mo | Qatar ' Netanyahu grave minaccia a pace e sicurezza nella regione'
Doha, 19 set. (Adnkronos) - "Un attacco alla diplomazia stessa. E le spiegazioni di Netanyahu sono un insulto all'intelligenza". Con queste parole - in un editoriale sul Washington Post - il ministro di Stato del Qatar presso il ministero degli Esteri, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, ha commentato l'attacco di Israele ai leader di Hamas a Doha, dichiarando il primo ministro Benjamin Netanyahu "una grave minaccia alla pace e alla sicurezza in Medio Oriente e all'ordine giuridico internazionale". "Mai prima d'ora, nei tempi moderni, una parte negoziale ha attaccato un paese mediatore", ha aggiunto il ministro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: qatar - netanyahu
Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari»
Gaza:Meloni sente Emiro Qatar e Netanyahu,ora cessate fuoco
Meloni sente Emiro Qatar e Netanyahu
#Tg2000, #18settembre 2025 - ore 12 #Gaza #GazaCity #Israele #Palestina #Netanyahu #sanzioni #Qatar #RussiaUkraineWar #Ucraina #Putin #Polonia #Trump #Starmer #Meloni #PapaLeoneXIV #CharlieKirk #JimmyKimmel #FilippoTuretta #NEWS #TV20 - facebook.com Vai su Facebook
Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato in conferenza stampa che il Qatar finanzia Hamas e che l'attacco a Doha era "giustificato". Nel corso della stessa conferenza il Primo Ministro ha affermato anche che "Trump mi ha invitato alla Casa Bi - X Vai su X
Bimbo di 6 anni cade dalla finestra della scuola a Genova: è grave; Ventunenne accoltellato a Ostia, è grave; Auto travolge un gruppo di persone a Berlino, bimbi tra i feriti.
Mo: Netanyahu, 'attacco in Qatar era giustificato' - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l'attacco contro i funzionari di Hamas in Qatar la scorsa settimana era "giustificato" dai legami ... Come scrive lanuovasardegna.it
Mo: Guterres, 'attacco Doha dimostra che tregua non interessa a Israele' - "Dopo l'attacco in Qatar, non sembra che Israele sia interessato a negoziati seri per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi". Si legge su lanuovasardegna.it