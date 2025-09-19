Roma, 19 set. (Adnkronos) - “È inaccettabile che l'Italia, che pure ha promosso e sostenuto il programma Iupals insieme alla Crui, rischi di lasciare indietro questi giovani. Non possiamo permettere che studenti e studentesse selezionati dalle nostre università restino prigionieri di Gaza, mentre altri Paesi europei ed extraeuropei sono riusciti a garantire corridoi umanitari e visti. Il Governo italiano si attivi subito, in coordinamento con le istituzioni europee e internazionali, per garantire che questi ragazzi e ragazze possano arrivare in Italia, studiare e costruire un futuro di pace e dignità”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: Provenzano (Pd), 'governo garantisca ritorno in Italia a studenti prigionieri a Gaza'