Mo | Provenzano Pd ' governo garantisca ritorno in Italia a studenti prigionieri a Gaza'
Roma, 19 set. (Adnkronos) - “È inaccettabile che l'Italia, che pure ha promosso e sostenuto il programma Iupals insieme alla Crui, rischi di lasciare indietro questi giovani. Non possiamo permettere che studenti e studentesse selezionati dalle nostre università restino prigionieri di Gaza, mentre altri Paesi europei ed extraeuropei sono riusciti a garantire corridoi umanitari e visti. Il Governo italiano si attivi subito, in coordinamento con le istituzioni europee e internazionali, per garantire che questi ragazzi e ragazze possano arrivare in Italia, studiare e costruire un futuro di pace e dignità”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: provenzano - governo
Oggi la V Commissione Consiliare “Pianificazione, Sviluppo, Governo del Territorio” ha svolto un sopralluogo all’impianto sportivo Remo Provenzano nel quartiere Capizzaglie, insieme all’assessore alle opere pubbliche Gabriella De Sensi e al dirigente di Vai su Facebook
Il segretario Cisl Torino-Canavese, Davide Provenzano, è intervenuto questa sera al dibattito sul “Lavoro Povero” nell’ambito della Festa dell’Unità di Venaria. - X Vai su X
M.O: Provenzano (Pd), dopo spari su diplomatici governo ancora inerte; Mo: Provenzano, 'invasione Netanyahu un crimine, Governo non sia complice'; MO, Pd: Governo si attivi per fermare spirale guerra, Tajani venga in Parlamento.
Mo: Provenzano (Pd), 'governo garantisca ritorno in Italia a studenti prigionieri a Gaza' - “È inaccettabile che l'Italia, che pure ha promosso e sostenuto il programma Iupals insieme alla Crui, rischi di lasciare ... iltempo.it scrive
Mo: Provenzano, 'invasione Netanyahu un crimine, Governo non sia complice' - L’invasione di Netanyahu è un crimine dalle conseguenze enormi. Come scrive lanuovasardegna.it