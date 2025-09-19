Mo | ministero Salute Gaza ' 33 palestinesi uccisi oggi 4 morti per fame'
Gaza, 19 set. (Adnkronos) - Almeno 33 palestinesi sono stati uccisi e 146 feriti negli attacchi israeliani a Gaza nell'ultimo giorno. Lo riferisce il ministero della Salute della Striscia gestito da Hamas, aggiungendo di aver registrato anche quattro decessi dovuti a malnutrizione nelle ultime 24 ore, tra cui un minorenne. Il numero totale dei morti per fame dall'inizio della guerra di Israele a Gaza a 440, tra cui 147 minorenni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: ministero - salute
Caldo: Bari ancora in codice giallo, oggi e domani 18 città campione in rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di calore
Botulino: cluster in Sardegna e Calabria , ministero Salute 'attivati subito protocolli'
Caldo: Bari in codice giallo, tredici città campione domani in rosso Ondate di calore, bollettino del ministero della Salute
Le raccomandazioni nella circolare del ministero della Salute: «Per ridurre morbosità, complicanze e mortalità è necessario raggiungere coperture vaccinali elevate nei gruppi di popolazione target, in particolare anziani e soggetti ad alto rischio» Vai su Facebook
Buon 75° compleanno al Primo Ministro indiano @narendramodi. La sua forza, la sua determinazione e la sua capacità di guidare milioni di persone sono fonte di ispirazione. Con amicizia e stima gli auguro salute ed energia per continuare a guidare l’India v - X Vai su X
Mo: ministero Salute Gaza, '98 palestinesi uccisi dall'Idf nell'ultimo giorno'; Guerra Israele, Sumud Flotilla riparte verso Gaza dopo il rientro per vento; Mo: ministero Salute Gaza, 'Idf blocca rifornimenti carburante agli ospedali'.
Mo: ministero Salute Gaza, '33 palestinesi uccisi oggi, 4 morti per fame' - Almeno 33 palestinesi sono stati uccisi e 146 feriti negli attacchi israeliani a Gaza nell'ultimo giorno. Da iltempo.it
Mo: ministero Salute Gaza, 'Idf blocca rifornimenti carburante agli ospedali' - L'esercito israeliano sta bloccando il rifornimento di carburante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità agli ospedali ... Scrive iltempo.it