Mo | cartelli anti-israeliani attaccati sull' Acropoli di Atene

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atene, 19 set. (Adnkronos) - Attivisti greci anti-israeliani hanno attaccato grandi striscioni sull'Acropoli di Atene, invitando Israele, sia in inglese che in greco, a "porre fine al genocidio" e a "liberare la Palestina". I manifestanti appartengono al Partito Comunista Greco (Kke) e alla sua ala giovanile Kne. Lo riportano i quotidiani greci. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo cartelli anti israeliani attaccati sull acropoli di atene

© Iltempo.it - Mo: cartelli anti-israeliani attaccati sull'Acropoli di Atene

In questa notizia si parla di: cartelli - anti

Molinetto della Croda, arriva la stretta anti curiosi: multe e cartelli «a grandezza d'uomo»

Mo: cartelli anti-israeliani attaccati sull’Acropoli di Atene; Guerra M.O., occupazione di Gaza: Italia e altri 4 Paesi respingono piano di Israele; In Israele proteste anti-Netanyahu al grido elezioni adesso. Ma il premier lancia un appello all'unità.

mo cartelli anti israelianiMo: cartelli anti-israeliani attaccati sull'Acropoli di Atene - israeliani hanno attaccato grandi striscioni sull'Acropoli di Atene, invitando Israele, sia in ... Lo riporta iltempo.it

mo cartelli anti israelianiNapoli, blitz Pro Pal all'aeroporto di Capodichino: passeggeri israeliani accolti dai manifestanti - pal all' aeroporto Capodichino di Napoli in concomitanza con l'arrivo di un volo da Israele: i manifestanti hanno hanno accolto i passeggeri con cartelli con le scritte ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mo Cartelli Anti Israeliani