Mo | Beirut ' drone israeliano colpisce veicolo nel sud del Libano 1 morto e 3 feriti'

Beirut, 19 set. (Adnkronos) - Un drone israeliano ha colpito un veicolo di fronte all'ospedale governativo nel villaggio di Tebnine, nel Libano meridionale. Il ministero della Salute libanese ha riferito che una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite.

