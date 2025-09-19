Mo | Beirut ' drone israeliano colpisce veicolo nel sud del Libano 1 morto e 3 feriti'
Beirut, 19 set. (Adnkronos) - Un drone israeliano ha colpito un veicolo di fronte all'ospedale governativo nel villaggio di Tebnine, nel Libano meridionale. Il ministero della Salute libanese ha riferito che una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: beirut - drone
Mo: Beirut, 'drone israeliano colpisce veicolo nel sud del Libano, 1 morto e 3 feriti'
Il momento in cui un drone colpisce un hotel di Eilat in Israele - X Vai su X
SkyBeirut Vai su Facebook
Mo: Beirut, 'drone israeliano colpisce veicolo nel sud del Libano, 1 morto e 3 feriti'; Le notizie del 5 giugno sulla guerra Israele - Hamas; Guerra ultime notizie. Unifil: Israele ha colpito 3 nostre basi in Libano. Raid israeliano a Beirut: oltre 20 morti. Meloni, aiuto a Ucraina finchè necessario.
Mo: Beirut, 'drone israeliano colpisce veicolo nel sud del Libano, 1 morto e 3 feriti' - Un drone israeliano ha colpito un veicolo di fronte all'ospedale governativo nel villaggio di Tebnine, nel Libano ... Come scrive iltempo.it
Media, attacco con drone israeliano a sud di Beirut - I media libanesi riportano di un attacco di un drone israeliano su un'auto tra le città di Barja e Jiyeh, appena a sud della capitale Beirut. Si legge su msn.com