‘Misurare il salto delle rane’ | in Prima Regionale alla sesta edizione del Terre del Vescovado Teatro Festival

Continua a settembre l’appuntamento con il Terre del Vescovado Teatro Festival organizzato dai Comuni di Albano Sant’Alessandro, Bolgare, Chiuduno, Costa di Mezzate, Gorlago, Pedrengo, Scanzorosciate e Seriate, in collaborazione con Albanoarte?Teatro?ETS e dall’Ente di Promozione Turistica Terre del?Vescovado. Al 6° Terre del Vescovado Teatro Festival con la direzione artistica di Albanoarte Teatro, venerdì 19 settembre 2025 ore 21,15, presso il Cineteatro ‘G. Gavazzeni’ di Seriate, andrà in scena, in Prima Regionale, il nuovo progetto di Carrozzeria Orfeo ‘ Misurare il salto delle rane’ di Gabriele Di Luca con Elsa Bossi, Marina Occhionero e Chiara Stoppa, regia di Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

