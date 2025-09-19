Mister Sereno | un percorso musicale tra rap rock e sperimentazione

MILANO – Mister Sereno, nome d’arte di Andrea Ser Brumana (classe 1986), è un musicista, cantante, rapper e autore di brani con oltre vent’anni di attività alle spalle. Inizia la sua carriera nel 2002 come frontman e leader di diversi progetti e band, tra cui Doppie Freccle, A.p.n.e.a, Bravi Ragazzi, Raven’s Bomber, UfóH, portando avanti una ricerca musicale che unisce rap, rock e contaminazioni sonore. È stato membro del collettivo Rozzano Buia e del progetto Art To Be, attivo fino alla chiusura delle pagine social. Ha inoltre collaborato alla realizzazione del disco “Maudit” della Maudit Rock Band MI. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

