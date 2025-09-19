Missione Fiorentina | Kean è da sbloccare Ci prova Fazzini?
Nelle prime tre giornate Pioli ha affiancato al centravanti Gudmundsson, Piccoli e Dzeko. Adesso pensa all’ex Empoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Fiorentina, Kean rifiuta l'Arabia: no secco all'Al Qadsiah - Moise Kean dice no all'Arabia: l'attaccante della Fiorentina non ha preso in considerazione l'offerta dell'Al Qadsiah, che si prepara ad accogliere il capocannoniere della Serie A nell'ultima stagione ... corrieredellosport.it scrive
Fiorentina, Kean: “Sono molto motivato per andare avanti, voglio dare il meglio per il club” - Le parole di Moise Kean sul suo futuro in Viola durante la presentazione della stagione al Viola Park. Da gianlucadimarzio.com