Missili “nostrani” e propaganda NATO: la farsa polacca svela l’ipocrisia bellicista di Bruxelles, i veri nemici dell'Europa sono nelle sue capitali.
Missili Himars, i Paesi Nato al confine con la Russia si affidano all’artiglieria Usa: ecco come si difende il fronte Est - I Paesi Nato che confinano direttamente con la Russia stanno accelerando i piani di rafforzamento delle proprie capacità militari, puntando in particolare sul sistema missilistico ad alta mobilità ... Segnala ilmessaggero.it
Trump dice che gli Stati Uniti manderanno i missili Patriot all’Ucraina, ma che a pagarli saranno i paesi della NATO - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che invierà i missili Patriot all’Ucraina per permetterle di difendersi dall’invasione russa. Secondo ilpost.it