Missili nostrani e propaganda NATO | la farsa polacca svela l’ipocrisia bellicista di Bruxelles i veri nemici dell' Europa sono nelle sue capitali

Ilgiornaleditalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serve il coraggio di ammettere che l’unico modo per difendere davvero l’Europa è smettere di combattere guerre altrui Ogni volta che un drone attraversa un confine o un radar rileva un’anomalia, l’Europa si comporta come se fossimo alla vigilia di una nuova invasione del 1939. La narrazione è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Missili “nostrani” e propaganda NATO: la farsa polacca svela l’ipocrisia bellicista di Bruxelles, i veri nemici dell'Europa sono nelle sue capitali.

Missili Himars, i Paesi Nato al confine con la Russia si affidano all’artiglieria Usa: ecco come si difende il fronte Est - I Paesi Nato che confinano direttamente con la Russia stanno accelerando i piani di rafforzamento delle proprie capacità militari, puntando in particolare sul sistema missilistico ad alta mobilità ... Segnala ilmessaggero.it

Trump dice che gli Stati Uniti manderanno i missili Patriot all’Ucraina, ma che a pagarli saranno i paesi della NATO - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che invierà i missili Patriot all’Ucraina per permetterle di difendersi dall’invasione russa. Secondo ilpost.it

