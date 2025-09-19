Mirkoeilcane protagonista a Jazz and Image a Roma il 20 settembre

Roma, 19 set. (askanews) – Mirkoeilcane con la sua band sarà protagonista sabato 20 settembre a Jazz and Image al Parco del Celio, la rassegna a due passi dal Colosseo che vede la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei. L’evento segna il culmine di un’estate che ha visto il cantautore romano, all’anagrafe Mirko Mancini, portare i suoi brani sui palchi di alcuni dei più prestigiosi festival italiani, da Suoni di Marca ad Abbabula, fino al Water Music Festival, in un viaggio che ha attraversato tutta la penisola. Sul palco di Jazz& Image, oltre ai brani più amati del suo repertorio, Mirkoeilcane porterà “Toro”, l’ultimo singolo uscito lo scorso 25 marzo e presentato in anteprima all’Auditorium Parco della Musica di Roma, conferma della sua e della sua cifra stilistica: un brano che affronta il delicato equilibrio tra aspettative e realtà, sottolineando l’importanza di riscoprire l’intuito e la volontà, al di là delle illusioni e delle scorciatoie offerte da credenze e superstizioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it