Miracolo San Gennaro del 19 settembre 2024 | il sangue sciolto alle ore 9.59
Si è ripetuto oggi il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, nel Duomo di Napoli: quando don Mimmo Battaglia ha estratto l'ampolla è parso sciolto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
San Gennaro anticipa il miracolo ad agosto
San Gennaro, quest’anno il miracolo fa parte della campagna elettorale per le Regionali in Campania
Miracolo di San Gennaro, cosa succede in campagna elettorale: la scoperta incredibile
