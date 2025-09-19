Miracolo San Gennaro del 19 settembre 2024 | il sangue sciolto alle ore 9.59

Si è ripetuto oggi il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, nel Duomo di Napoli: quando don Mimmo Battaglia ha estratto l'ampolla è parso sciolto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

