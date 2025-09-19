Miracolo San Gennaro appello del cardinale Battaglia | Israele fermati basta versare sangue palestinese

Nel giorno in cui si celebra San Gennaro nel Duomo di Napoli si è ripetuto il miracolo dello scioglimento del sangue del santo patrono della città. Alle 10.07 l’annuncio del cardinale del capoluogo partenopeo Don Mimmo Battaglia in una cattedrale affollata di fedeli e turisti. “Il sangue di Gennaro si mescola idealmente al sangue versato in Palestina, come in Ucraina e in ogni terra ferita dove la violenza si crede onnipotente e invece è solo rumore. Il sangue è sacro: ogni goccia innocente è un sacramento rovesciato. Se potessi, raccoglierei in un’ampolla il sangue di ogni vittima – bambini, donne, uomini di ogni popolo – e lo esporrei qui, sotto queste volte, perché nessun rito ci assolva dalla responsabilità, perché la preghiera senta il peso di ogni ferita e non scivoli via. 🔗 Leggi su Lapresse.it

