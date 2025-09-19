Miracolo di San Gennaro nel segno di Gaza l' arcivescovo Israele fermati
Il sangue di San Gennaro e il sangue dei bambini palestinesi, posto idealmente accanto all'ampolla che conserva quello del patrono di Napoli. È nel segno di Gaza il 'miracolo' di San Gennaro che anche questa mattina si è ripetuto nel Duomo di Napoli, nel giorno della festività del 19 settembre, una delle tre date dell'anno in cui è atteso il prodigio. Nella chiesa cattedrale piena di fedeli già dalle primissime ore del mattino, alle 10.07 l'abate della Cappella del tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio, ha annunciato dall'altare "che all'apertura della cassaforte la reliquia è stata trovata completamente liquida". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: miracolo - gennaro
San Gennaro anticipa il miracolo ad agosto
San Gennaro, quest’anno il miracolo fa parte della campagna elettorale per le Regionali in Campania
Miracolo di San Gennaro, cosa succede in campagna elettorale: la scoperta incredibile
Ho partecipato con grande commozione al miracolo di San Gennaro. Essere al Duomo di Napoli, in rappresentanza della città di Bacoli, è stato motivo di grande gioia. E di orgoglio. Esistono legami fortissimi tra i martiri cattolici Gennaro e Sossio. E quindi tra l Vai su Facebook
Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto #napoli #sangennaro #19settembre - X Vai su X
Miracolo di San Gennaro col sangue che si è sciolto, cosa significa per Napoli nella tradizione popolare; San Gennaro, sciolto il sangue: il prodigio si ripete; San Gennaro, la cerimonia per il miracolo di primavera.
Miracolo di San Gennaro nel segno di Gaza, l'arcivescovo "Israele fermati" - Il sangue di San Gennaro e il sangue dei bambini palestinesi, posto idealmente accanto all'ampolla che conserva quello del patrono di Napoli. Lo riporta iltempo.it
Miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto - Tutti i fedeli a Napoli in trepida attesa per il miracolo di San Gennaro, il più importante: il sangue si è sciolto alle ore 10:07. Da lalucedimaria.it