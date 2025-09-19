Miracolo di San Gennaro nel segno di Gaza l' arcivescovo Israele fermati

Il sangue di San Gennaro e il sangue dei bambini palestinesi, posto idealmente accanto all'ampolla che conserva quello del patrono di Napoli. È nel segno di Gaza il 'miracolo' di San Gennaro che anche questa mattina si è ripetuto nel Duomo di Napoli, nel giorno della festività del 19 settembre, una delle tre date dell'anno in cui è atteso il prodigio. Nella chiesa cattedrale piena di fedeli già dalle primissime ore del mattino, alle 10.07 l'abate della Cappella del tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio, ha annunciato dall'altare "che all'apertura della cassaforte la reliquia è stata trovata completamente liquida". 🔗 Leggi su Iltempo.it

