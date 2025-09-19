Miracolo di San Gennaro la notizia è appena arrivata Fedeli in ansia

Napoli è in attesa per il prodigio secolare della liquefazione del sangue di San Gennaro. L’evento, che avviene in date fisse durante l’anno, è un momento di profonda spiritualità e speranza per la città e i fedeli in tutto il mondo. Il miracolo, annunciato dal clero con una formula tradizionale, rappresenta un segno della vicinanza e della protezione del santo patrono verso la sua gente. L’attesa e la preghiera per la liquefazione sono parte integrante di una tradizione che si tramanda da secoli, un rito che unisce fede, storia e identità culturale napoletana. Quest’anno la celebrazione assume un significato ancora più profondo, viste le tante guerre sparse per il mondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Miracolo di San Gennaro, la notizia è appena arrivata. Fedeli in ansia

