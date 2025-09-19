Miracolo di san Gennaro il cardinale di Napoli Mimmo Battaglia si commuove | È il sangue di ogni bambino di Gaza che esporrei in questa cattedrale

Il testo della dura omelia del cardinale di Napoli Domenico Battaglia: "La guerra non 'scoppia': si produce, si finanzia. Cercate giustizia prima dei confini, diritti prima dei recinti, dignità prima dei calcoli" Miracolo di san Gennaro, il cardinale di Napoli Mimmo Battaglia si commuove: "È. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Miracolo di san Gennaro, il cardinale di Napoli Mimmo Battaglia si commuove: "È il sangue di ogni bambino di Gaza che esporrei in questa cattedrale"

