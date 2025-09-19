Miracolo di San Gennaro colpo di scena in chiesa | fedeli a bocca aperta

– Alle 10:08 di giovedì 19 settembre è stato annunciato ai fedeli il prodigio tanto atteso: il sangue di San Gennaro si è liquefatto. «Abbiamo la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida», ha dichiarato dall’altare del Duomo l’abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio, mentre l’arcivescovo di Napoli, cardinale Mimmo Battaglia, celebrava la messa per la festività del patrono. Il miracolo è stato accolto dal tradizionale sventolio di fazzoletti bianchi da parte dei fedeli, un gesto che accompagna da sempre l’annuncio della liquefazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

