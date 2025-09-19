Miracolo di San Gennaro 2025 | a Napoli il sangue si scioglie tra fede speranza e il grido di pace da Gaza

A Napoli, nell'alba del 19 settembre 2025, è accaduto ciò che la città attende con trepidazione ogni anno: si è ripetuto il miracolo di San Gennaro. Alle 10:07 il sangue attribuito al santo patrono, custodito nella Cappella del Tesoro del Duomo, è stato trovato completamente liquido. L'abate Vincenzo De Gregorio ha annunciato il fatto davanti a

