L’antimafia? “Non ha più senso di esistere, è un carrozzone composto da gente che ha bisogno di stare sotto i riflettori”. Giovanni Falcone? “Quando l’hanno ammazzato, non dava più fastidio alla mafia, ma ad altri dietro le quinte”. Il piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito e sciolto nell’acido per punire suo padre Santino, che stava collaborando con la giustizia? “Non fu Totò Riina a ordinare il suo omicidio”. Sono solo alcune delle affermazioni fatte da Giuseppe Salvatore Riina, terzogenito del capo dei capi di Cosa Nostra, che ha rilasciato una lunga intervista a un podcast su Youtube. Dichiarazioni che hanno ovviamente provocato roventi polemiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre Totò Riina era una persona onesta, ha sempre combattuto il sistema”: la surreale intervista al figlio del boss

