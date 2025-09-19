Mio padre ha solo combattuto il sistema Bufera sul figlio di Totò Riina
Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss Totò Riina, è stato intervistato da Lo Sperone Podcast, molto seguito in Sicilia, e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a suo padre che stanno facendo discutere. Nessuna critica verso la famiglia, nessuna condanna per quanto fatto dal padre nelle parole di "Salvuccio", come viene spesso chiamato. " Mio padre non ha mai ordinato l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Giovanni Falcone, quando l'hanno ammazzato, non dava più fastidio alla mafia o a Totò Riina, ma ad altri dietro le quinte. L'antimafia è un carrozzone composto da gente che ha bisogno di stare sotto i riflettori e a dimostrarlo sono i casi della giudice Silvana Saguto e dell'imprenditore Antonello Montante, finti e antimafiosi di facciata ", ha dichiarato l'uomo al microfono di Gioacchino Gargano e Luca Ferrito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
