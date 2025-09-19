Tempo di lettura: 2 minuti La lettera del padre di un ragazzo di ringraziamento al personale del Moscati di Avellino. “Sono il padre di un ragazzo di 15 anni che, nei giorni scorsi, è stato improvvisamente colpito da una grave forma di miocardite. Voglio esprimere, a nome mio, della mia famiglia e soprattutto di mio figlio, un profondo sentimento di gratitudine a tutto il personale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità San Giuseppe Moscati di Avellino. Un grazie sincero ai medici e agli operatori del Pronto Soccorso, dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica e del Reparto di Cardiologia, che con professionalità, competenza e umanità hanno saputo riconoscere immediatamente la gravità della situazione e intervenire con prontezza, salvando la vita di mio figlio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Mio figlio, 15 anni, salvato”: ancora un encomio al Moscati