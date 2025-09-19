Mio figlio 15 anni salvato | ancora un encomio al Moscati
Tempo di lettura: 2 minuti La lettera del padre di un ragazzo di ringraziamento al personale del Moscati di Avellino. “Sono il padre di un ragazzo di 15 anni che, nei giorni scorsi, è stato improvvisamente colpito da una grave forma di miocardite. Voglio esprimere, a nome mio, della mia famiglia e soprattutto di mio figlio, un profondo sentimento di gratitudine a tutto il personale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità San Giuseppe Moscati di Avellino. Un grazie sincero ai medici e agli operatori del Pronto Soccorso, dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica e del Reparto di Cardiologia, che con professionalità, competenza e umanità hanno saputo riconoscere immediatamente la gravità della situazione e intervenire con prontezza, salvando la vita di mio figlio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: figlio - anni
Pedro preso di mira dagli haters sui social: commenti sessisti sul figlio di 8 anni
Antonio Pellicer, pioniere della medicina riproduttiva: «Quando incontro una coppia che desidera un figlio e lei ha più di 45 anni, il primo discorso che faccio è sempre sulle complicazioni della gravidanza legate all'età»
Pedro Rodriguez, attaccante della Lazio, condivide una foto di suo figlio di 8 anni con addosso una coroncina e un vestitino e viene insultato in Rete: «Maschio o femmina?». Lui limita i commenti ma non rimuove il post
Hai un figlio o un nipote dai 6 ai 10 anni? Sabato 20 settembre abbiamo pensato a un pomeriggio perfetto per loro! Alle ore 16 ci sarà un incontro di presentazione del laboratorio di fumetto per bambini, per conoscersi e rispondere a eventuali domande. Ma Vai su Facebook
Paolo suicida a 15 anni, la mamma: «Le parole possono essere pugni». Nelle chat dei bulli insulti anche al papà; Suicidio a 14 anni a Latina, la madre: “Solo un compagno di scuola ai funerali di Paolo”; “Perseguitato e insultato”: la storia di Paolo, lo studente morto suicida a Latina. La mamma: Mio figlio lasciato senza ascolto.
Bologna, padre tenta di uccidere il figlio di 15 anni: «Voleva strangolarmi, il mio cane mi ha salvato la vita» - A Granarolo l'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio: ha anche appiccato un incendio distruggendo l'abitazione. Segnala corrieredibologna.corriere.it
Paolo 15 anni suicida dopo una vita da bullizzato, si è impiccato il giorno n cui doveva tornare a scuola - lo chiamavano Paoletta perchè portava ii capelli lunghi a caschetto, il fatto è successo in provincia di Latina, la procura di Cassino apre una inchiesta sulle due ultime scuole ... Scrive msn.com