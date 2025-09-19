Minori inseriti in comunità Un aiuto per i piccoli comuni
Minori in comunità, dalla Regione un contributo per sostenere i piccoli comuni: via libera dalla giunta a un contributo straordinario di 2,6 milioni da destinare ai paesi con popolazione fino a 5.000 abitanti, a sostegno delle spese di inserimento dei minori che, allontanati dal nucleo familiare a seguito di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, sono accolti in strutture residenziali. Queste risorse, che rappresentano la quota straordinaria e aggiuntiva a quella ordinaria del Fondo sociale regionale, consentiranno di destinare il contributo economico complessivamente a 331 Comuni lombardi. Il costo totale sostenuto dai piccoli Comuni lombardi, per interventi in Comunità residenziali per minori, nel 2024 è stato di oltre 13 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
