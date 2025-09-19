Minigonne e tacchi vietati a scuola il vademecum della discordia Studenti divisi | Dobbiamo venire vestiti come le suore ma c’è chi dice | Veniamo in classe per studiare non per fare sfilate

"Hai l'ombelico di fuori, hai fatto il piercing da poco. Beh, ovviamente si deve far vedere, no?" La provocazione di una studentessa alle telecamere di Rei TV fotografa perfettamente il clima che si respira in un istituto scolastico in provincia di Messina, dove il dress code scolastico ha scatenato un dibattito generazionale tra chi difende il decoro e chi rivendica il diritto a mostrarsi per quello che è. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Polemica per il vademecum anti-minigonne e tacchi a scuola, la dirigente scolastica chiarisce: “Regolamento ereditato dalla precedente gestione, ora solo consigli di buon gusto”

Un #dresscode per entrare in classe: in una scuola di #Taormina una circolare stabilisce le regole dell'abbigliamento per gli studenti. No a minigonne e pantaloncini, vietati anche tacchi e unghie lunghe. #Tg1 Rosa Vitarelli

