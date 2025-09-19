Minaccia la moglie con una pistola arrestato 64enne a San Giorgio Ionico

Tarantini Time Quotidiano Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Ionico sono intervenuti con tempestività presso un’abitazione del centro cittadino, in seguito alla richiesta di aiuto da parte di una donna aggredita dal marito. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 64 anni, presunto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, l’uomo, al culmine di una lite per futili motivi di natura relazionale, avrebbe aggredito fisicamente la moglie – una casalinga di 58 anni – colpendola ripetutamente con calci, pugni e schiaffi, arrivando anche a minacciarla con una pistola legalmente detenuta, successivamente sottoposta a sequestro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Minaccia la moglie con una pistola, arrestato 64enne a San Giorgio Ionico

In questa notizia si parla di: minaccia - moglie

Viola le prescrizioni e minaccia l’ex moglie: arrestato

"Picchia la moglie con un bastone e la minaccia davanti ai figli", confermato avviso orale

Trento, paura in lavanderia: 70enne armato minaccia l’ex moglie, parte colpo durante l’arresto

Infernetto, si barrica in casa con le armi dopo un litigio con la moglie e minaccia il suicidio - facebook.com Vai su Facebook

Evade da domiciliari e minaccia l’ex moglie, arrestato 49enne a Termini Imerese (PA) http://dlvr.it/TN0ydS - X Vai su X

Picchia la moglie e la minaccia con una pistola arrestato; Aggredisce la moglie e la minaccia con una pistola: arrestato 64enne; Calci, pugni e minaccia la moglie con una pistola: arrestato 64enne.

Picchia la moglie e la minaccia con una pistola arrestato - L'uomo è accusato di avere picchiato la moglie, al culmine di una lite per futili motivi, colpendola ... Lo riporta ansa.it

Benevento, violenta la sua ex sotto la minaccia di una pistola, arrestato - Violenza sessuale ai danni della sua sotto la minaccia di una pistola e minacce al nuovo compagno di lei: arrestato. Riporta msn.com