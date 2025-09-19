Minaccia la moglie con una pistola arrestato 64enne a San Giorgio Ionico

Tarantini Time Quotidiano Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Ionico sono intervenuti con tempestività presso un’abitazione del centro cittadino, in seguito alla richiesta di aiuto da parte di una donna aggredita dal marito. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 64 anni, presunto responsabile del reato di  maltrattamenti contro familiari o conviventi. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, l’uomo, al culmine di una lite per futili motivi di natura relazionale, avrebbe aggredito fisicamente la moglie – una casalinga di 58 anni – colpendola ripetutamente con calci, pugni e schiaffi, arrivando anche a minacciarla con una pistola legalmente detenuta, successivamente sottoposta a sequestro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

